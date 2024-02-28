مديرية الطب البيطري بالشرقية تنظم قافلة علاجية مجانية بقرية كفر الشاويش

قال الدكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، إن المديرية بالاشتراك مع معهد بحوث صحة الحيوان بالزقازيق انتهت من تنظيم قافلة طبية علاجية بيطرية مجانية بقرية كفر الشاويش التابعة لإدارة فاقوس البيطرية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن القافلة شهدت حضور مديرى إدارات الرعاية والعلاج والرعاية التناسلية والإرشاد بالمديرية، بالإضافة إلى مدير وأطباء الوحدة وإدارة فاقوس البيطرية وأطباء معهد بحوث صحة الحيوان ومدير الجمعية الزراعية وعدد كبير من المربين بالقرية.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري في الشرقية، إلى أن القافلة تم خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء علي كاهل المواطنين، حيث تم فحص وعلاج 275 رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية و225 رأس ماشية لعلاج حالات تنفسية وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار والرعاية التناسلية لـ 210 رأس ماشية و173 رأس ماشية لعلاج حالات الأمراض الجلدية، بالإضافة إلى رش 600 رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع 400 رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية وعلاج أمراض الدواجن لـ 450 طائر، وترقيم وتسجيل 75 حيوان وسحب 10 عينات دم للفحص من مرضي السل والبروسيلا بالمجان.

وأضاف مدير المديرية، أنه تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية ومشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية (أبقار – جاموس)، ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية، وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو، والتوعية كذلك ضد مرضي البروسيلا و السعار.