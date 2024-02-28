توقعات بنمو الاقتصاد السعودي بنسبة 6% عام 2025

توقعت شركة سعودية متخصصة في الاستثمار، اليوم الأربعاء، نمو اقتصاد المملكة بنسبة 6%، خلال العام المقبل 2025.

وذكرت شركة "جدوى للاستثمار" أنه من المتوقع ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي إلى 2.3% هذا العام، في أعقاب الانكماش بنسبة 9.0% العام الماضي، ومن غير المرجح أنْ يطرأ تغيير كبير على ديناميكيات القطاع غير النفطي عام 2025، متوقعة نموه بنسبة 2ر5%، بحسب صحيفة "المدينة" السعودية.

ومع انتعاش الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنحو 8%، فسيؤدِّي ذلك إلى تسارع الناتج المحلي الإجمالي الكلي بنسبة 6% تقريبًا.

وقالت إنَّ الخطر الرئيس الذي يتهدَّد تلك التوقعات هو زيادة التكاليف. وتشير التقديرات الأولية للجهات المختصة إلى أنَّ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سيحقق نموًّا بنسبة 4.9% عام 2023 متوقِّعة تسارعه إلى أكثر من 5%، في العامين المقبلين، مدفوعًا بكل من الاستهلاك والاستثمار، وسيبقى تضخم أسعار المستهلك تحت السيطرة على الرغم من احتمال تجاوز تكاليف المشروعات المبالغ المقررة أصلًا.

ووفقًا للتقرير من المرجَّح أنْ تبقي الجهات المختصة في المملكة إنتاج النفط تحت السيطرة، في مواجهة توقعات ضعف الطلب.

وأظهرت بيانات صادرة من عدة جهات ومؤسسات محلية ودولية الإجماع على التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي في عام 2024، مع تباين في معدلات النمو.

وقال البنك الدولي إنَّ اقتصاد المملكة سينمو بنسبة 4.1% في عام 2024. في حين أشارت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى أنَّ السعودية على وشك تحقيق نمو اقتصادي قوي في السنوات المقبلة، متوقعة زيادة كبيرة في اقتصاد المملكة بنسبة 3.9% عام 2024.