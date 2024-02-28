الخارجية الأمريكية: بلينكن ونظيره السعودي يناقشان تطورات الأوضاع في غزة عبر الهاتف

أجرى وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن، اتصالا هاتفيا مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، في وقت متأخر أمس الثلاثاء، بالتوقيت المحلي، تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه.

وتعهد الوزيران، بحسب البيان، بمواصلة التنسيق الوثيق مع الفلسطينيين وغيرهم من الشركاء الإقليميين والدوليين بشأن سبل حل الصراع في غزة والإعداد لمرحلة ما بعد النزاع.

وشكر الوزير بلينكن نظيره السعودي على المساعدات الإنسانية السخية التي قدمتها السعودية للفلسطينيين، وشدد على التزام الولايات المتحدة بتحقيق السلام الدائم من خلال إقامة دولة فلسطينية مع ضمانات أمنية لإسرائيل.

وناقش الوزيران أيضا أهمية إنهاء الصراع في السودان دون وقوع المزيد من الأضرار واسعة النطاق في صفوف المدنيين.