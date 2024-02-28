مجلس الحرب الإسرائيلي يسحب الصلاحيات الخاصة بالمسجد الأقصى من بن غفير

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن مجلس الحرب سحب الصلاحيات الخاصة بالمسجد الأقصى من وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.

وأفادت القناة عبر حسابها على موقع "إكس"، بأنه لن تكون هناك قيود على دخول فلسطينيي الداخل والمقدسيين إلى المسجد الأقصى في رمضان.

وكان بن غفير تقدم بخطة لمنع المصلين الفلسطينيين القادمين من الضفة الغربية ومن داخل الخط الأخضر من دخول القدس المحتلة للصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

وحذر ضباط كبار في الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، من أن فرض بن غفير، قيودا على دخول فلسطينيي 48 (عرب الداخل الإسرائيلي) للمسجد الأقصى، قد يشعل الأوضاع في القدس، وفق إعلام عبري.

ومؤخرا، دعا بن غفير، بعدم السماح لسكان الضفة الغربية بدخول الحرم القدسي على الإطلاق خلال شهر رمضان، مع السماح بدخول سكان إسرائيل الفلسطينيين ممن يبلغون من العمر 70 عاما وما فوق.

وكانت القناة 12 العبرية الخاصة نقلت عن مسؤولين كبار في الشرطة لم تسمهم، إنه "في نهاية الأسبوع المقبل، سيتم اتخاذ القرار بشأن ما إذا كان سيتم فرض قيود على وصول عرب إسرائيل إلى الحرم القدسي خلال شهر رمضان".

وقال الضباط: "إذا اتخذ القرار الحساس استجابة لمطالب بن غفير، فإن ذلك قد يؤدي إلى اشتعال النيران في القدس والمدن المختلطة (يسكنها يهود وعرب)".