البحيرة: رفع 600 حالة إشغال طريق ومصادرة 3 مكبرات صوت بدمنهور

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أكد محمد كجك رئيس مركز ومدينة دمنهور في محافظة البحيرة، استمرار شن حملات إزالة الإشغالات ورفع التعديات على حرم الطريق بمدينة دمنهور؛ نظرًا لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل لحركة المرور وانتشار المخلفات والقمامة، والتعامل بكل حزم مع المخالفين للقانون لتحقيق الانضباط للشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وشدد على ضرورة التصدي لظاهرة الإشغالات والتعدي على الشوارع بانتشار الباعة الجائلين، وإلزام أصحاب المحال التجارية بمحالهم والتي تسبب إشغال وإعاقة المرور بالطريق العام.

وقال كجك، إن الوحدة المحلية أجرت حملة لإزالة الإشغالات والتعديات من شوارع مدينة دمنهور بقيادة محمد مسعود نائب رئيس المدينة، وأحمد بشير رئيس قسم الإشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق.

وأسفرت الحملة، عن ضبط 600 إشغال طريق، ومصادرة 3 مكبرات صوت بشوارع دمنهور خلال الحملة الصباحية والمسائية.