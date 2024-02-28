رابطة الأندية تكشف النظام الجديد للدوري الممتاز في الموسم القادم

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كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن النظام الجديد لمسابقة الدوري الممتاز في الموسم القادم 2024 - 2024.

وقال دياب في تصريحات تليفزيونية: «دوري الممتاز في الموسم الجديد سيقام غلى غرار الدوري البلجيكي، ولن يقام بنظام المجموعتين».

وأضاف: «المقترح الأقرب تطبيقه في الموسم القادم، بأن تقام المرحلة الأولى والتي تتنافس فيها فرق الدوري من دور واحد، على أن تتأهل أندية مقدمة الترتيب للمرحلة الثانية والمنافسة على اللقب بنفس نظام نقاط الدور الأول، فيما تتنافس بقية الأندية في نصف الجدول الأخير في مجموعة أخرى بنفس نقاط المرحلة الأولى لتحديد الهابطين وبقية مراكز الدوري».

وتابع : «الدوري بنظامه الجديد سيوفر شهرين عن النظام المعتاد لجدول الدوري، حيث سيبدأ في منتصف سبتمبر وينتهي في مايو».

وأتم: «بعد إنشاء رابطة الأندية لم نعد نؤجل المباريات قبلها بيوم، وإنما يتم تأجيلها قبلها بفترة».