وزير المالية السعودي يرأس وفد بلاده في اجتماع لمجموعة العشرين

يرأس وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، وفد المملكة المشارك في الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، تحت الرئاسة البرازيلية، والمقرر أن ينطلق اليوم الأربعاء لمدة يومين، في مدينة ساو باولو بالبرازيل.

ويضم الوفد السعودي محافظ البنك المركزي السعودي (ساما) أيمن بن محمد السياري، وعدد من المسئولين في وزارة المالية والبنك المركزي السعودي، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء.

وسيعقد الاجتماع بحضور وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من دول المجموعة، وعدد من ممثلي الدول المدعوة، ورؤساء المنظمات المالية الدولية والإقليمية بهدف مناقشة عدد من الموضوعات الاقتصادية الهامة أبرزها: تطورات وآفاق الاقتصاد العالمي، الاستقرار المالي، الضرائب الدولية، تمويل التنمية المستدامة، الهيكل المالي العالمي.

وتحت شعار "بناء عالم عادل وكوكب مستدام"، سيركز الاجتماع على بحث الآفاق الاقتصادية العالمية وعدم المساواة والنظام الضريبي الدولي والديون العالمية.