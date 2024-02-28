النائبة مها عمر: 21 ميزة لمشروع قانون الطفل الواحد لمواجهة الزيادة السكانية

قالت النائبة مها عمر، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن ومقدم مشروع قانون (الابن/الابنة) الواحدة، إن القانون يهدف إلى الحد من الزيادة السكانية المتزايدة والتي تؤثر على عوائد التنمية وجهود الدولة في هذا المجال.

وأضافت خلال تصريحات لبرنامج «مصر جديدة» مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع عبر شاشة «ETC» مساء الثلاثاء، أن القانون اختياري وليس ملزمًا، موضحة أن القانون ينطبق على الأسر حديثة الزواج بعد صدوره، ولا يُطبق بأثر رجعي على الأسر التي لديها طفل واحد بالفعل.

وأشارت إلى أن مشروع القانون يقدم 21 ميزة للأسرة التي تنجب طفلًا واحدًا، بالإضافة إلى 4 مواد فقط للأسرة التي تنجب طفلين.

واستعرضت «عمر» أهم مزايا مشروع القانون:

- وثيقة تأمين على الحياة مجانية لصالح الطفل في حال وفاة أو عجز أحد الوالدين، تتيح له الحصول على معاش شهري لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش.

- الأولوية في الحصول على وظيفة حكومية تناسب مؤهلات الابن في حال الإعلان عنها ضمن نسبة محددة تحددها الدولة.

- نسبة في العمل بالمؤسسات التجارية والصناعية بأنواعها حال مناسبة مؤهل الابن للالتحاق بها.

- وحدة سكنية من المساكن التي تبنيها الدولة بالتقسيط على ثلاثين سنة بدون فوائد، بأقل قسط متاح بنظام تمويل عقاري بنكي.

- التعليم المجاني منذ المدرسة حتى الجامعة في أي من مدرسة أو جامعة حكومية مع خصم 50% على الرسوم الدراسية للطفلين في حال أنجبت الأسرة طفلاً ثانيًا.

- اشتراك سنوي مخفض 75% في وسائل المواصلات العامة بالدولة.

- العلاج المجاني على نفقة الدولة مدى الحياة.

- رحلة سنوية داخلية تتحمل تكلفتها وزارة السياحة.

- قرض حسن بدون فوائد.

- 5 تذاكر مجانية سنويًا لكل فرد في العائلة لحضور العروض المسرحية والسينمائية والغنائية التي تقدمها وزارة الثقافة في المواقع الثقافية التابعة للوزارة.

- اشتراك مجاني مدى الحياة لأحد أفراد العائلة في أحد مراكز الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

- الأولوية في الحصول على منح ورحلات وزارة الشباب والرياضة.

- المساهمة من وزارة التضامن الاجتماعي في زواج الابنة الوحيدة في حال عدم القدرة المادية.