نائب رئيس وزراء سنغافورة: لا حاجة لزيادة الضرائب على السلع والخدمات حتى 2030

نقلت صحيفة "ستريتس تايمز"، التي تصدر في سنغافورة، عن نائب رئيس الوزراء لورانس وونج، قوله إنه لا يرى حاجة لإجراء المزيد من الزيادة في الضرائب على السلع والخدمات حتى عام 2030.

وأضاف وونج أمام البرلمان، "من الآن وحتى عام 2030، نحن في وضع جيد"، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأربعاء، متابعا "سنرى الصورة ما بعد عام 2030".

وأوضح، "سيتعين على الحكومة بعد ذلك أن ترى ما إذا كانت هناك فجوة تمويلية، والتغييرات الضرورية لسدها".

ورفعت سنغافورة قيمت الضرائب على السلع والخدمات إلى 9%، من 8% اعتبارا من الأول من يناير الماضي، بعد زيادتها إلى 8% من 7% في العام السابق.

يشار إلى أن التضخم الرئيسي في سنغافورة يتباطأ بشكل غير متوقع، على الرغم من ارتفاع الضرائب على السلع والخدمات.