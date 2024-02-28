الاكتتاب في السندات السباعية الأمريكية فوق المتوسط

بعد يوم واحد من إعلان وزارة الخزانة الأمريكية نتيجة الاكتتاب في طرحي سندات فئة عامين وفئة 5 أعوام، وكان الطلب عليهما أقل من المتوسط أعلنت الوزارة اليوم الثلاثاء بيع سندات مدتها سبع سنوات بقيمة 42 مليار دولار، حيث جاء الاكتتاب فيها فوق المتوسط.

وبلغ سعر العائد على السندات ذات السبع سنوات 327ر4% من قيمتها الأسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 57ر2 مرة.

كانت وزارة الخزانة قد باعت سندات مدتها 7 سنوات في الشهر الماضي بقيمة 41 مليار دولار، حيث بلغ سعر العائد عليها 109ر4% ومعدل التغطية 57ر2 مرة من قيمة الطرح.

يذكر أن معدل التغطية، هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.

وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة السبع سنوات 53ر2 مرة.

كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد باعت خلال الأسبوع الحالي سندات مدتها عامان بقيمة 63 مليار دولار، وسندات مدتها 5 سنوات بقيمة 64 مليار دولار حيث جاء الطلب عليها أقل من المتوسط.