وفاة أسطورة الشطرنج الروسي بوريس سباسكي عن 88 عاما

توفي بطل العالم السابق في الشطرنج الأسطورة الروسي بوريـس سباسكي عن 88 عاما، حسبما أعلن كل من الاتحاد الروسي للشطرنج والاتحاد الأوروبي للشطرنج يوم الخميس.

وقال أندريه فيلاتوف، رئيس الاتحاد الروسي للشطرنج: "لقد رحل عن عالمنا شخصية عظيمة. لقد تعلمت أجيال من لاعبي الشطرنج من مبارياته وما زالوا يتعلمون. إنها خسارة كبيرة للبلاد".

وكان سباسكي، أحد أبرز لاعبي الشطرنج في العالم، حاملا لبطولة العالم من عام 1969 حتى 1972، واشتهر بأسلوبه الأنيق والاستراتيجي في اللعب.

وفي عام 1972، خسر سباسكي لقب بطولة العالم لصالح الأمريكي بوبي فيشر في ريكيافيك، في مباراة تعتبر على نطاق واسع "مباراة القرن".

وقال الاتحاد الأوروبي للشطرنج في بيان:"تجاوزت هذه المنافسة، التي جرت في ظل الحرب الباردة، لعبة الشطرنج لتصبح ظاهرة ثقافية جذبت اهتمام العالم".

وأضاف البيان: "أسلوبه الأنيق في اللعب، الذي كان يتميز باللعب الشامل والمتناغم، جعله واحدا من أكثر اللاعبين احتراما وإعجابا في تاريخ الشطرنج. وقد وضعت إسهامات سباسكي في نظرية الشطرنج وروحه الرياضية على اللوحة معيارا يتبعه أجيالا من اللاعبين".

وولد سباسكي في 30 يناير 1937 في لنينجراد، التي أصبحت حاليا سانت بطرسبرج، وهاجر إلى فرنسا في عام 1976، لكنه عاد إلى روسيا في 2012. وبعد وفاة فاسيلي سميسلوف في 2010، كان سباسكي أكبر بطل شطرنج سابق على قيد الحياة.