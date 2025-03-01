وزيرة خارجية ألمانيا: أوكرانيا ليست وحدها بعد المواجهة الحادة بين ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لأوكرانيا تضامن ألمانيا وأوروبا الثابت معها، وذلك في أعقاب اجتماع فوضوي جرى في البيت الأبيض اليوم الجمعة بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت بيربوك، في منشور باللغة الإنجليزية على منصة إكس إن "أوكرانيا ليست وحدها".

وأضافت بيربوك أن "ألمانيا، جنبا إلى جنب مع حلفائنا الأوروبيين، يقفون متحدين إلى جانب أوكرانيا - وضد العدوان الروسي. ويمكن لأوكرانيا أن تعتمد على دعم ثابت من ألمانيا ودول أوروبا وخارجها، وذلك لأن دفاع الأوكرانيين عن الديمقراطية وسعيهم من أجل السلام والأمن هو شأننا أيضا."

وهدد الرئيس ترامب، في البيت الأبيض، زيلينسكي بالتخلي عن أوكرانيا في حربها ضد روسيا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي مشهد استثنائي من الاحتدام العلني، وجه ترامب اتهامات خطيرة إلى الرئيس الأوكراني أمام الكاميرات التي كانت تبث الحدث في المكتب البيضاوي، متهما إياه بـ"المقامرة بحرب عالمية ثالثة"، مؤكدا على أن زيلينسكي عليه إبداء المزيد من الامتنان.

وفشل الطرفان في توقيع اتفاق بشأن استغلال المواد الخام الأوكرانية، كما تم إلغاء مؤتمر صحفي مشترك.