 كوكا: الإصابات منعتني من التألق مع الاتفاق.. والدوري السعودي يتحسن - بوابة الشروق
السبت 28 فبراير 2026 10:30 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

كوكا: الإصابات منعتني من التألق مع الاتفاق.. والدوري السعودي يتحسن

محمد جلال
نشر في: السبت 28 فبراير 2026 - 10:15 ص | آخر تحديث: السبت 28 فبراير 2026 - 10:15 ص

يتطلع أحمد حسن كوكا، لاعب نادي الاتفاق السعودي، لختام موسمه مع الفريق بأفضل طريقة ممكنة.

وقال أحمد حسن "كوكا" عبر قناة ثمانية: "بدأنا المباراة بشكل جيد، وفي كرة القدم تتغير المباراة في لحظة وهو ما حدث بعد الطرد".

وأضاف: "الهدف الأول في الدوري السعودي؟ أعتقد أنني لم أقدم المردود الجيد في الدور الأول بسبب الإصابات المتكررة، والكل يعلم مدى اجتهادي".

وتابع كوكا: "الفارق بين الدوري السعودي والفرنسي؟ المنافسة في فرنسا أقوى بعض الشيء لأن كل الفرق تضم أسماءً كبيرة، والدوري السعودي يتحسن كل موسم عما قبله، ويسير بخطى رائعة وقريبا سيكون من أفضل الدوريات وأتمنى للسعودية التوفيق".

قبل أن ينهي تصريحاته: "أركز في الفترة المقبلة على أن أختم الموسم بأفضل شكل ممكن لمساعدة الفريق".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك