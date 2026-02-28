سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يتطلع أحمد حسن كوكا، لاعب نادي الاتفاق السعودي، لختام موسمه مع الفريق بأفضل طريقة ممكنة.

وقال أحمد حسن "كوكا" عبر قناة ثمانية: "بدأنا المباراة بشكل جيد، وفي كرة القدم تتغير المباراة في لحظة وهو ما حدث بعد الطرد".

وأضاف: "الهدف الأول في الدوري السعودي؟ أعتقد أنني لم أقدم المردود الجيد في الدور الأول بسبب الإصابات المتكررة، والكل يعلم مدى اجتهادي".

وتابع كوكا: "الفارق بين الدوري السعودي والفرنسي؟ المنافسة في فرنسا أقوى بعض الشيء لأن كل الفرق تضم أسماءً كبيرة، والدوري السعودي يتحسن كل موسم عما قبله، ويسير بخطى رائعة وقريبا سيكون من أفضل الدوريات وأتمنى للسعودية التوفيق".

قبل أن ينهي تصريحاته: "أركز في الفترة المقبلة على أن أختم الموسم بأفضل شكل ممكن لمساعدة الفريق".