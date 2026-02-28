إعادة بين ياسر عمر ومحمد عزالدين على مقعد نقيب مهندسي الوادي الجديد



أسفرت انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة المهندسين الفرعية بالوادي الجديد عن إجراء جولة إعادة على منصب نقيب مهندسي الوادي الجديد بين المهندس ياسر عمر والمهندس محمد عزالدين، بعد عدم حسم المنصب في الجولة الأولى.

وفي نتائج الشعب، تقدم المهندس محمد شوربجي عن شعبة ميكانيكا، بينما فاز في شعبة مدني كل من المهندس محمد عزالدين، والمهندس مصطفى عبدالله، والمهندس ناصر حنفي. وفي شعبة عمارة فاز المهندس إبراهيم سويلم، وفي شعبة كيمياء فازت المهندسة مروة عادل، فيما حصد المهندس أحمد أبو بكر مقعد شعبة الكهرباء.

وأوضح المهندس أحمد عبدالرحيم أبو زيد، أمين عام نقابة المهندسين بالوادي الجديد ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن العملية الانتخابية أُجريت من خلال لجنتين في مركزي الخارجة والداخلة، وسط إقبال من أعضاء الجمعية العمومية لاختيار 7 أعضاء جدد بمجلس النقابة الفرعية، إلى جانب انتخاب النقيب وأعضاء الشعب العامة، وذلك تحت إشراف قضائي وإشراف نقابة المهندسين.

وأشار إلى أن الجمعة المقبلة ستشهد انتخاب النقيب العام، إلى جانب جولة الإعادة على منصب نقيب مهندسي الوادي الجديد.