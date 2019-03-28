اشتباكات بين الشرطة الألبانية والمتظاهرين المعارضين

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اشتبكت الشرطة الألبانية اليوم الخميس، مع المتظاهرين في تيرانا الذين يطالبون باستقالة رئيس الوزراء إدي راما.

وبدأت الاشتباكات عندما حاول بعض المحتجين اقتحام مبنى البرلمان.

ويعد هذا هو الاحتجاج السابع بقيادة المعارضة خلال ستة أسابيع ، والثالث على الأقل الذي يشهد شيئًا من العنف.

واستقال جميع المشرعين المعارضين من مناصبهم الشهر الماضي احتجاجًا على سياسة رئيس الوزراء ، وخرجوا إلى الشوارع احتجاجًا على ذلك.

ولكن البرلمان لا يزال قادرًا على العمل حيث يتمتع أعضاء الحزب الاشتراكي الذي يقوده راما بأغلبية كبيرة تمكنهم من الاستمرار في الحكم.

وذكرت قناة كلان التليفزيونية الألبانية، أن زعيم الحزب الديمقراطي المعارض لولزيم باشا وصف راما والاشتراكيين بأنهم "عصابة من اللصوص".