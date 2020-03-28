مصر تفحص 140 راكبا عائدين من سلطنة عمان ضمن إجراءات منع انتشار كورونا

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أعلنت سلطات الحجر الصحى بمطار القاهرة، صباح اليوم السبت، حالة الطوارئ القصوى لفحص ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من مسقط وعلى متنها مصريين عالقين بسلطنة عمان.

وصرحت مصادر مطلعة بالحجر الصحى بمطار القاهرة، بأن عملية الفحص تشمل 140 راكبا مصريا من العالقين فى سلطنة عمان؛ للتأكد من عدم إصابة الركاب بفيروس كورونا وعزل من تظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس فى مستشفى الحميات بالعباسية.

وأشارت إلى أنه سيجري كتابة بيانات كل ركاب الطائرة لمتابعتهم صحيا طوال 28 يوما بالتنسيق مع مديريات الصحة التابعين لها بمقار إقامتهم.

وتأتي هذه الرحلة ضمن الرحلات المستثناة من قرار تعليق الرحلات الجوية الدولية الذى بدأ 19 مارس الحالى وحتى منتصف أبريل القادم وذلك لإعادة المصريين العالقين فى الخارج.