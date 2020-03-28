تنزانيا تطلق حملة لمكافحة التهرب الضريبي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اتهمت تنزانيا 5 مسؤولين تنفيذيين فيتناميين من الوحدة المحلية لمجموعة فيتيل بارتكاب جرائم اقتصادية كجزء من حملة أوسع نطاقا للتصدي للتهرب الضريبي.

واتهم ممثلو ادعاء المدير التنفيذي، و4 مدراء آخرين في مجموعة هالويتل تنزانيا بتخريب الاقتصاد وغسل اموال والتسبب في خسارة الحكومة التنزانية 78 مليار شلن (8ر33 مليون دلاور)، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج نقلا عن صحيفة ديلي نيوز المملوكة للدولة.

وفي أبريل 2019 اتهمت السلطات التنزانية مدير شركة فوداكوم تنزانيا المحدودة، وهي وحدة تابعة لمجموعة فوداكوم الجنوب أفريقية ومديريين تنفيذيين اخرين بارتكاب جرائم اقتصادية.