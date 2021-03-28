الإمارات تطلق أول خط إنتاج لقاح كورونا الصيني

أعلنت الإمارات إطلاق أول خط انتاج للقاح سينوفارم الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لفيروس «كوفيد - 19» .



وأطلق المشروع بأبوظبي اليوم الأحد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات ووانج يي مستشار الدولة وزير خارجية الصين.



وحمل المشروع المشترك اسم «علوم الحياة وتصنيع اللقاحات في دولة الإمارات العربية المتحدة» ويُقام بين مجموعة «جي 42» الإماراتية ومجموعة سينوفارم الصينية.



وأكد وزير خارجية الإمارات أن بلاده والصين تدشنان فصلا جديدا في تاريخ علاقتهما التاريخية والاستثنائية عنوانه «شراكة استراتيجية من أجل الإنسانية».



وقال: «نحتفي بما حققته شراكتنا الاستراتيجية الشاملة والخاصة من إنجازات كبيرة على مختلف الأصعدة ونواصل العمل الذي بدأناه معا منذ بداية جائحة كوفيد - 19 والذي شكل نموذجا رائدا للتعاون المشترك بين الدول الصديقة في مواجهة التحديات».



وأضاف: "فوائد هذا المشروع المهم لا تقتصر وحسب على البلدين وإنما تشمل العالم أجمع".



وتابع: المشروع المشترك «علوم الحياة وتصنيع اللقاحات في دولة الإمارات العربية المتحدة» يشكل إضافة نوعية للجهود العالمية المبذولة من أجل التصدي إلى جائحة «كوفيد - 19» التي تأثر بها العالم أجمع.