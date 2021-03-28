• نواب يشكرون الحكومة والرئيس.. وبكري يرفض المؤامرة.. والعادلي والسعيد يطالبان بمحاسبة رئيس الوزراء ووزير النقل

افتتح مجلس النواب أعماله، اليوم، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء حادث تصادم قطاري سوهاج، فيما ارتدى نواب تنسيقية شباب الأحزاب ملابس الحداد السوداء.

وقال رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن مجلس النواب يتابع من خلال اللجان النوعية، وعلى الأخص لجنة النقل والمواصلات، تطورات الحادث لحظة بلحظة، وما تسفر عنه التحقيقات التي تجريها النيابة العامة من نتائج.

وأضاف جبالي، في كلمته، أن المجلس "سيقوم أيضا بدوره الرقابي عقب انتهاء نتائج التحقيقات، مستخدما في ذلك كل وسائل الرقابة البرلمانية"، وتقدم بخالص العزاء لجميع أسر الضحابا، داعيا المولى عز وجل أن يدخلهم فسيح جناته وينعم على جميع المصابين بالشفاء العاجل، وأشاد بدور المواطنين وأبناء الصعيد الذين تسابقوا لتقديم يد العون والتبرع بالدم لإنقاذ المصابين.

وخاطب النواب قائلًا: "أعلم أن حضراتكم جميعا تودون المشاركة في تقديم واجب العزاء لأسر الضحايا والدعم للمصابين أيضًا، ورغم كون الحادث محل تحقيقات تجريها النيابة العامة، إلا أنني حددت مدة دقيقتين تماما للتحدث وتقديم واجب العزاء، ولن يسمح بتجاوزها بأي حال من الأحوال، يرجى الالتزام بالوقت المحدد في هذا الشأن، ومن لم يستطع إكمال حديثه في الدقيقتين الأفضل ترك الفرصة لغيره".

من جهته، تقدم النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، بخالص العزاء لأسر الشهداء، وأشار إلى تشكيل لجنة خاصة توجهت إلى سوهاج في اليوم الأول لمكان الحادث، كما انتقل عابد وزعيم الأغلبية ووكيل المجلس لسوهاج لمتابعة الأوضاع.

وتقدم عابد بالشكر للحكومة على حسن إدارة الأزمة، والرئيس عبدالفتاج السيسي الذي أكد ضرورة محاسبة المقصرين والمهملين.

فيما تقدم النائب محمد أبو العينين وكيل المجلس، بالعزاء، وأكد ضرورة وجود حلول لمزيد من تطوير مرفق السكة الحديد، مشيرا إلى إمكانية الاستعانة بشركات متخصصة تعزز الإيراد والنواحي الفنية للمرفق.

أما المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، النائب سليمان وهدان، قال: "أرجو ألا يؤثر هذا الحادث على ما أنجزته الدولة وأنفقته من مليارات لتنقذ هذا المرفق الذي كان ينزف لسنوات طويلة"، وأضاف: "نظرة بشكل موضوعي وعادل وننتظر ما تسفر عنه التحقيقات، نجد في كل أزمة أن العنصر البشري السبب الرئيسي سواء تعاطي مخدرات أو فساد، ونثق في جهات التحقيق ونشكر الدولة والرئيس لاهتمامه بهذا الحادث".

فيما أشاد النائب مصطفى بكري، بالتكاتف الحكومي والتنسيق بين الوزارات المختلفة، وبتوجيهات الرئيس لجهات رقابية بالعمل على التحقيق في أسباب الحادث، كما أشاد بتحرك نواب البرلمان، وقال: "المؤامرة والحقد الدفين للوطن ومحاولة توظيف أحداث عادية يمكن أن تقع في أي بلد لضرب الثوابت الوطنية وتشويه سمعة الدولة المصرية، الدولة لا يمكن أن تتراخى عن المضي قدمًا في بناء الدولة ومؤسساتها".

بينما قال النائب أحمد العوضي، ممثل الكتلة البرلمانية لحزب حماة وطن، إن الدولة عاقدة العزم على تطوير هذا المرفق، ووجه الشكر لأهل الصعيد لتواجدهم ومؤازرتهم للمصابين.

وتحدثت النائبة أميرة العادلي، باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت القبة قائلة: "هذه ليست أول حادثة ولن تكون الأخيرة طول ما في عدم مسئولية، ومسئول لا يعترف بالمسئولية السياسية، وهذا لا يعني الإقالة أو الاستقالة، ولكن الاعتراف بوجود خطأ وتقصير، وحياة المصريين لا تحتمل أي تبرير، الشئ الوحيد المقبول تحمل المسئولية والاعتراف بها والتعهد بعدم تكرارها لأن حياة المصريين تستحق".

من جهتها، قالت النائبة سناء السعيد: "يجب تحمل المسئولية السياسية لمحاسبة المقصر، ليس سواق قطار أو شخص فتح البلف، لكن في تقصير وتلاعب بأرواح المصريين ثمن المصريين رخيص جدا".

وانتقدت السعيد، رئيس الوزراء، والعمل على إنشاء قطار كهربائي يتكلف مليارات الجنيهات، في الوقت الذي يسوء فيه حال السكة الحديد، وقالت: "دوري علشان القسم الذي أقسمته، لازم المحاسبة للمتسبب المسئول السياسي رئيس الوزراء ووزير النقل".

وطالب النائب عبدالمنعم إمام، بتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في أسباب الحادث ووضع السكك الحديدية.