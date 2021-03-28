مدرب سلة الزمالك: معنوياتنا مرتفعة وهدفنا الفوز على الأهلي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد ياسر عبدالوهاب المدرب العام للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك أن جميع اللاعبين جاهزون لمواجهة الأهلي غدا ضمن منافسات دورىالسوبر ضمن الجولة الحادية عشرة.

وأضاف عبدالوهاب في تصريحات للموقع الرسمي للنادي أن معنويات جميع اللاعبين عالية ويسعون لتحقيق الفوز غدا.

وتابع مدرب سلة الزمالك:”المحترف الأمريكي والتر هودج يركز في التدريبات والمباريات ولم يتغيب عن أي مباراة خاصة في ظل الاستقرار الماليوالدعم الذي يلقاه داخل الفريق”.

واختتم تصريحاته قائلا:”مباريات القمة تحظى بأهمية خاصة ونسعى للفوز بها من أجل الصدارة وتعويض الخسارة بصالة الأهلي”.