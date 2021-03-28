محافظ الشرقية: الكشف عن سبب حريق الأكشاك بنفق المشاة خلال ساعات

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه لم يسفر حادث حريق الأكشاك في نفق المشاة عن إصابات أو ضحايا، موضحًا أنه تم حصر الأكشاك لنقلها إلى مكان آخر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء أمس السبت، أنه تم توفير محالات صغيرة في منطقة أخرى لهذه الأكشاك استعدادًا لنقلهم إليها، مشيرًا إلى أنه خلال ساعات سيتم الكشف عن أسباب اندلاع الحريق؛ نظرًا لتوافر الأدلة الجنائية.

وأكد عدم تواجد أكشاك بأنفاق أخرى، مشيرًا إلى أن النفق الذي اندلع به الحريق قديم جدًا وفي منطقة حيوية، إضافة إلى أن تلك الأكشاك كانت متعاقدة مع هيئة السكة الحديد منذ وقت طويل لهذا فهي متواجدة في تلك المنطقة.

ونشب حريق هائل، مساء أمس السبت، بجوار محطة قطارات الزقازيق بمحافظة الشرقية، فيما امتدت النيران لعدد من المحلات.

وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، اخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بجوار محطة قطارات الزقازيق.