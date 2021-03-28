مصرع ربة منزل بعد تناولها قرص غلة بالخطأ بالدقهلية

لقيت ربة منزل، مصرعها؛ إثر تناولها عن طريق الخطأ قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال "حبة الغلة السامة"، بمنزلها بقرية عزب العرب مركز أجا بمحافظة الدقهلية.



تلقي اللواء رأفت عيد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة أجا من مستشفي الطوارئ بالمنصورة بوصول المدعوة "هناء ك. ع. ز " ٥٣ سنة، ربة منزل، ومقيمة بقرية عزب العرب، دائرة المركز مصابا بحالة إعياء (ادعاء تناول مادة سامة) وتوفيت عقب وصولها.



وانتقل ضباط المباحث إلي مكان البلاغ وبالفحص وسؤال كلا من زوجها المدعو "عاطف إ. م. إ" 60 سنة، عامل وشقيقها المدعو/ سامح ك. ع. ز "س 57 سنة، عامل، ويقيمان بذات القرية.



وتوصلت التحقيقات إلى تناول المذكورة قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال عن طريق الخطأ؛ ما أدى إلى حدوث إصابتها التي أودت بحياتها ولم يتهما أحدأ بالتسبب في ذلك ورد تقرير مفتش الصحة يفيد عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية؛ نتيجة تناول مادة سامة، ولا توجد شبهة جنائية.



تحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٠٥٤ لسنة ٢٠٢١ إدارى مركز أجا، وبالعرض على النيابة العامة قررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وفي حالة عدم وجود شبهة جنائية "يصرح بالدفن توصلت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية، وسلمت لذويها".