 أوسكار 2022.. ملكة كرة السلة يحصد جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير - بوابة الشروق
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أوسكار 2022.. ملكة كرة السلة يحصد جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير

ملكة كرة السلة
ملكة كرة السلة
محمد عباس
نشر في: الإثنين 28 مارس 2022 - 3:04 ص | آخر تحديث: الإثنين 28 مارس 2022 - 3:04 ص

حصد فيلم «ملكة كرة السلة - The Queen Of Basketball»، جائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي قصير لعام 2022.

وترشح للقائمة أفلام:
"Audible"
"Lead Me Home"
"Three Songs For Benazir"
"When We Were Bullies"

وتتجه أنظار العالم صوب هوليوود والعالم حفل توزيع جوائز الأوسكار Oscar 2022 بدورته الـ94.

وتعتبر جائزة الأكاديمية Academy Award والتي تعرف كذلك بالاسم الشائع جائزة أوسكار Oscar تقدمها سنوياً أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، وهي من أرفع الجوائز السينمائية في الولايات المتحدة ويعدها البعض أهم جائزة سينمائية في العالم وكان أول حفل جوائز أوسكار أقيم في العام 1927.

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