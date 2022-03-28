تدريبات بدنية شاقة للاعبي الأهلي تحت إشراف كابيللو

خاض لاعبو النادي الأهلي مرانًا بدنيًّا شاقًّا في بداية فقرات المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

وأدى اللاعبون جانبًا من التدريبات البدنية بدون كرة، في فقرة مطولة استمرت ٤٥ دقيقة تحت إشراف كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق.

وواصل الأهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعداد لمباراة الهلال السوداني في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، اجتماعًا مطولًا مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي اليوم، تحدث فيه عن أهمية المرحلة المقبلة التي تشهد عدة استحقاقات مهمة، على رأسها مباراة الهلال السوداني في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته مساء أمس الأحد بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 8 أيام، بعد خوض مباراة المريخ السوداني في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الأهلي تدريباته بدون اللاعبين الدوليين المنضمين إلى المنتخبات الوطنية في الأجندة الدولية ‏الجارية، التي تخوض خلالها بعض المنتخبات الجولة الأخيرة والحاسمة للتأهل إلى بطولة كأس العالم ‏‏2022 في قطر.‏