تموين القليوبية: حملة مكبرة تستهدف الأسواق ومحلات البقالة ومخازن تعبئة السلع

شنت مباحث التموين فى القليوبية، حملة تموين مكبرة استهدفت الأسواق ومخازن تعبئة السلع الغذائية ومحلات البقالة، أسفرت عن ضبط 30 طن دقيق، و3500 قمر الدين بدون مستندات، و21110 عبوات كوفي ميكس مغشوش، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مباحث التموين بقيام حملة تموينية مكبرة استعدادا لشهر رمضان بالتنسيق مع مديرية التموين، أسفرت عن ضبط مخزن سلع غذائية به أكثر من 30 طن "دقيق أبيض ومعكرونة ومسلى وسكر حر وزيت طعام" تم تخزينها لحجبها عن التداول ومصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية عثر به على 6 أطنان عسل جلوكوز وسكر حر معبأة داخل عبوات وشكائر، و3500 لفة قمر الدين بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها.

كما تم ضبط لتعبئة السلع الغذائية وغير الغذائية بدون ترخيص به 21110 عبوات "كوفى ميكس ومعسل" منتج نهائى مغشوشة ومقلدة لكبرى العلامات التجارية المسجلة، و4896 عبوة "كوفى ميكس" غير صالحة للاستهلاك الآدمى؛ لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، و550 كيلوجرام "شاى" معبأة داخل أجولة "مستلزمات إنتاج" بدون مستندات مجهولة المصدر، و3 ماكينات "تعبئة وتغليف"، و1281 قطعة بندرول ضريبى خاص بإحدى الوزارات "مقلد" تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق.

كما تمكنت الحملة من ضبط مركز صيانة سيارات تابع لإحدى الشركات به 4667 طن حديد تسليح، و62 طن حديدبليت بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق.