أعرب مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي، عن استيائه من تصرف عددٍ من لاعبي الفريق الأول، وافتعالهم أزمة في الوقت الحالي، رغم محاولات مجلس الإدارة تهيئة الأجواء للاعبين للابتعاد عن مؤخرة ترتيب جدول الدوري الممتاز.

ونشر مجلس الإدارة بيانًا رسميًا ردًا على ما بدر من تمرد بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وتضمن 7 نقاط.

بيان الإسماعيلي بشأن أزمة احتجاج لاعبي الفريق الأول :

"أولًا، تم صرف نسبة الـ25 % من قيمة عقود اللاعبين فور تولي مجلس الإدارة رسميًا، ومنذ ذلك التاريخ ونتائج الفريق لم تكن على المستوى الذي يرضي جماهير وأعضاء الإسماعيلي، كما تم صرف مبلغ يتجاوز الـ50 مليون جنيه منذ الأول من نوفمبر الماضي وحتى تاريخه.

ثانيًا، النادي لديه مستحقات متأخرة لدي الشركة الراعية لم يتم صرفها حتى الآن، رغم مطالبتنا بها أكثر من مرة.

ثالثًا، قرر مجلس إدارة الإسماعيلي بتاريخ 3 مارس الحالي وقف مستحقات اللاعبين لحين تحسن النتائج والوصول للمركز الثاني عشر مع نهاية الدور الأول من مسابقة الدوري العام.

رابعًا، نظرًا لعدم توفير سيولة مالية للنادي، قام يحيي الكومي رئيس مجلس إدارة النادي بضخ مبلغ 5 ملايين جنيه لتسيير الأعمال اليومية، وصرف رواتب العاملين والأجهزة الفنية.

خامسًا، تم صرف مكافأة الفوز للاعبين عقب الفوز على بتروجت في دور الـ32 من مسابقة كأس مصر بالإضافة إلي صرف مكافأة الفوز مضاعفة عقب الفوز علي الاتحاد السكندري في الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري العام لتحفيز اللاعبين.

سادسًا، نظرًا لقدوم شهر رمضان الكريم، قرر مجلس الإدارة صرف مبلغ 150 ألف جنيه لكل لاعب بإجمالي 3.5 مليون جنيه، رغم إيقاف المستحقات، وذلك قبل الشهر الكريم وتحملها رئيس النادي لعدم توافر سيولة مالية.

سابعًا، قرر مجلس الإسماعيلي إحالة اللاعبين الذين قاموا بافتعال هذه الأزمة للتحقيق من قبل المستشار القانوني للنادي، وشدد المجلس علي أنه في حالة امتناع أي لاعب عن المشاركة في التدريبات اليومية سيتم إيقافه وإحالته للتحقيق فورًا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تحافظ علي هيبة النادي وحقوقه.

وحرص مجلس الإسماعيلي علي توضيح هذا الأمر أمام الرأي العام من أجل عدم ترك مساحة للاجتهاد بجانب اطلاع جماهير الإسماعيلي على حقيقة الأزمة المفتعلة تحقيقًا لمبدأ الشفافية الذي ينتهجه مجلس إدارة النادي الإسماعيلي منذ قدومه إيمانا منهم بحق الجماهير في معرفة كل ما يدور داخل ناديهم دون الحاجه للاجتهادات.