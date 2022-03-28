مجموعة كريدي سويس توقف أي أنشطة جديدة لها في روسيا

أوقفت مجموعة كريدي سويس جروب المصرفية السويسرية أي أنشطة جديدة لها في روسيا، في حين تقلص حجم أعمالها واستثماراتها القائمة هناك بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبحسب مذكرة داخلية اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء، فإن المجموعة السويسرية تساعد عملاءها أيضا في تقليص حجم استثماراتهم المعرضة للخطر في ورسيا.

وأشارت كريدي سويس إلى أنها نقلت العديد من الوظائف والأعمال إلى خارج روسيا وتساعد موظفيها هناك في الانتقال إلى أماكن أخرى.

وانضمت مجموعة كريدي سويس إلى قائمة متزايدة من البنوك الدولية التي إما خرجت من السوق الروسية أو قلصت وجودها هناك في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.

وكانت مجموعة كريدي سويس قد كشفت في وقت سابق عن وجود استثمارات لها بقيمة 848 مليون فرنك (914 مليون دولار) معرضة للخطر في روسيا لأنها مرتبطة بأفراد روس خاضعين للعقوبات الغربية ليصبح أحدث بنك أوروبي يكشف عن استثماراته الروسية المعرضة للخطر منذ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أسبوعين.

وأضافت أن الاستثمارات المعرضة للمخاطر تتضمن مشتقات مالية وتمويلات في بنك الاستثمار وتمويل تعاملات تجاريةإلى جانب قروض في قطاع التجزئة المصرفية.