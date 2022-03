حصد المخرج جين كامبيون جائزة الأوسكار لعام 2022، عن فئة أفضل مخرج لفيلم "قوة الكلب - The Power Of The Dog" المرشح بقوة لنيل جائزة أفضل فيلم.

وترشح لهذه الفئة كل من:

كينيث براناج

ريوسوكي هاماجوتشي

بول توماس أندرسون

ستيفن سبيلبرج

يقام الآن حفل توزيع جوائز الأوسكار بدورته الـ ٩٤ داخل مسرح "دولبي" بـ لوس أنجلوس، والمذاع مباشرة على فضائية "ABC"، وسط حضور كبير للنجوم بعد عودة أجواء جوائز الأوسكار لأول مرة منذ عامين بعد تأثرها بجائحة كورونا العالمية، بحضور النجوم في مسرح "دولبي" في لوس أنجلوس.