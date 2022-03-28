اقتنص الممثل الأصم «تروي كوتسور - Troy Kotsur»، جائزة أفضل ممثل مساعد لعام 2022، وذلك عن دوره بفيلم «كودا - Coda».

وترشح للقائمة:

"CIARÁN HINDS" عن فيلم "Belfast"

"JESSE PLEMONS" عن فيلم "The Power of the Dog"

"J.K. SIMMONS" عن فيلم "Being the Ricardos"

"KODI SMIT-MCPHEE" عن فيلم "The Power of the Dog"

وتتجه أنظار العالم صوب هوليوود والعالم حفل توزيع جوائز الأوسكار Oscar 2022 بدورته الـ94.

وتعتبر جائزة الأكاديمية Academy Award والتي تعرف كذلك بالاسم الشائع جائزة أوسكار Oscar تقدمها سنوياً أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، وهي من أرفع الجوائز السينمائية في الولايات المتحدة ويعدها البعض أهم جائزة سينمائية في العالم وكان أول حفل جوائز أوسكار أقيم في العام 1927.