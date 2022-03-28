باحثون صينيون يكتشفون نوعا من الفطريات البحرية يمكنها تحليل البلاستك

اكتشف باحثون من معهد علم المحيطات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، نوعاً من الفطريات البحرية التي يمكنها أن تحلل البولي إيثيلين وأنواعا أخرى من البلاستيك بكفاءة، مع قدرتها على تحليل بعض المواد البلاستيكية إلى قطع خلال أسبوعين فقط.

وأوضح الفريق البحثي، في بيان اليوم الاثنين، وفقا لوكالة الأنباء الصينية، أنه قام بجمع ما يزيد على 1000 قطعة من النفايات البلاستيكية من المياه الساحلية بالقرب من شاطئ مدينة تشينغداو منذ عام 2016، ليجدوا النوع المذكور من الفطريات في عينة واحدة من البلاستيك، حيث يمكنها أن تعمل على تقليص البلاستيك وتغيير لونه وتحويله إلى شظايا صغيرة في غضون أربعة أشهر تقريبا، مشيرا إلى أن هذا النوع من الفطريات يمكنه أن يُظهر كفاءة تحلل تبلغ حوالي 95% وهو غير ضار بالبيئة.

وقام الباحثون بتحسين ظروف الاستزراع وكفاءة التحلل للفطريات، فيما يمكن أن يتحلل بولستر البولي يوريثان والبلاستيك القابل للتحلل إلى شظايا في غضون أسبوعين بواسطة تلك الفطريات.

يذكر أن أكثر من 8 ملايين طن من النفايات البلاستيكية تتدفق إلى المحيط كل عام لتتحول إلى مواد بلاستيكية دقيقة تدخل السلسلة الغذائية العالمية، ما يشكل تهديدا كبيرا للنظام البيئي البحري.