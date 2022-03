حصد فيلم «Encanto»، جائزة أوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة لعام 2022.

وترشح للقائمة أفلام:

"FLEE"

"LUCA"

"THE MITCHELLS VS. THE MACHINES"

"RAYA AND THE LAST DRAGON"

تدور أحداث الفيلم حول عائلة تمتلك موهبة السحر وتعيش في جبال كولومبيا في موقع ساحر يسمى "إنكانتو"، ويتمتع أطفال العائلة بمواهب فريدة من نوعها.