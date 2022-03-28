تأجيل محاكمة 4 متهمين بسرقة مكتب بريد المرج لـ18 أبريل

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمأمورية محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة 4 متهمين بسرقة مكتب بريد المرج لجلسة 18 أبريل المقبل لسماع الشهود.

وتضم القضية كلا من محمد السيد مصطفى وشهرته "الريس"، وعمرو محمد السيد، وأشرف بسطاويسي، وأحمد سعيد إسماعيل.

وأسند قرار النيابة العامة في القضية رقم 484 لسنة 2021 جنايات المرج، والمقيدة برقم 325 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، إلى المتهمين أنهم في غضون عام 2015 وحتى مايو 2016، أسس المتهم الأول وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى إلي تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

كما قام المتهمون من الثالث حتى الأخير، بالانضمام إلي جماعة إرهابية، وأمد المتهم الأول والثالث الجماعة بمعونات مادية، بأن أمدوها بأسلحة وأموال وذخائر ومهمات ومقرات مع علمهما بما تدعو إليه.

وقام المتهمون جميعا بسرقة المبالغ المالية المعهود بها إلي مكتب بريد المرج، وكان ذلك عن طريق الإكراه الواقع على العاملين به، بأن دلف المتهم الأول والثاني والثالث إلي المكتب وبحوزة كل منهم سلاح ناري "بندقية آلية" أشهروها في وجوه المجني عليهم وأطلق الثالث عدة أعيرة نارية صوب الحاجز الخرساني للمكاتب الأمامية.