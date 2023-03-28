وزير الطاقة الأوكراني يدعو إلى فرض عقوبات تستهدف قطاع الطاقة النووية في روسيا

قال وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تطالب بأن تطال حزم العقوبات المستقبلية قطاعي الطاقة النووية والغاز الطبيعي المسال في روسيا.

وجاءت تصريحات جالوشينكو في مقابلة مع تليفزيون وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وقال الوزير إن محطة زابوريجيا النووية بجنوب شرق أوكرانيا، والتي تسيطر عليها حاليا القوات الروسية، يتم تشغيلها حاليا بشكل غير بشكل غير سليم.

وأعرب جالوشينكو عن قلق أوكرانيا الشديد إزاء تدهور الوضع في زابوريجيا، بشكل أكبر من قلقها من الخطط الروسية لوضع أسلحة نووية في بيلاروس المجاورة.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، أعلن في فيينا مطلع الأسبوع الجاري، اعتزامه زيارة المحطة الأسبوع المقبل.

وستكون هذه هي المرة الثانية التي يعبر فيها جروسي خط المواجهة الأوكراني لزيارة أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، بعد زيارته الأولى في شهر سبتمبر الماضي، عندما تزايدت المخاوف بشأن احتمال وقوع حادث نووي.

وقال جروسي في بيان "قررت السفر مرة أخرى إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية، لأرى بنفسي كيف تطور الوضع هناك منذ سبتمبر، وللتحدث إلى أولئك الذين يديرون المنشأة خلال تلك الظروف غير المسبوقة والصعبة للغاية".

وأضاف "ما زلت عازما على مواصلة بذل كل ما في وسعي للمساعدة في تقليل مخاطر وقوع حادث نووي خلال الحرب المأساوية في أوكرانيا".

وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تتخذ من العاصمة النمساوية فيينا مقرا لها، إن الوضع لا يزال "محفوفا بالمخاطر" على الرغم من وجود خبراء تابعين للوكالة في المحطة.

واحتلت القوات الموالية لموسكو محطة زابوريجيا للطاقة النووية في مارس 2022، بعد وقت قصير من بدء الغزو الروسي الشامل ضد أوكرانيا.