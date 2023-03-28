لجنة مسابقات اليد تعلن موعد القمة بنصف نهائي كأس مصر

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم، موعد ومكان مباراتي نصف نهائي كأس مصر للرجال للموسم الحالي 2022-2023.

وصعد لقبل نهائي 4 فرق وهي "الزمالك - الأهلي - سبورتنج - سموحة".

وتقام هذه المرحلة مساء الخميس الموافق 13 ابريل وتستضيف صالة 6 أكتوبر الدولية مواجهتي نصف النهائي.

ويلعب سبورتنج "حامل اللقب" مع جاره سموحة السكندري في تمام التاسعة، فيما يصطدم الأهلي بغريمه التقليدي الزمالك في تمام الحادية عشر من مساء نفس اليوم.

ويصعد المتأهلن من هاتين المباراتين لخوض النهائي المقرر إقامته في تمام الحادية عشر من مساء الجمعة 14 ابريل، ويسبقه مواجهة تحديد أصحاب المركزين الثالث والرابع وصاحب البرونزية.

الجدير بالذكر، أن سبورتنج هو حامل لقب البطولة الماضية عقب تغلبه على نظيره الزمالك في اللقاء الذي أقيم على صالة المهندس حسين عثمان الخاصة بنادي المقاولون العرب.