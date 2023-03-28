مدرب بلجيكا: لا أحتاج أن أثبت شيئا للألمان

قال دومينيكو تيديسكو المدير الفني للمنتخب البلجيكي، إنه لا يحتاج أن يثبت شيئا للألمان، وذلك بعد إقالته من تدريب كل من لايبزج وشالكه.

ويأتي هذا قبل المباراة الودية المرتقبة بين المنتخب البلجيكي ومضيفه الألماني اليوم الثلاثاء.

وكان لايبزيج قد استغنى عن خدمات تيديسكو في سبتمبر 2022 بعد تسعة أشهر فقط من تعيينه في منصب المدير الفني، رغم قيادة الفريق للفوز بلقب كأس ألمانيا لموسم 2021 / 2022 .

كذلك أطاح نادي شالكه بالمدرب تيديسكو في مارس 2019 بعد عام من قيادة الفريق لإحراز المركز الثاني في الدوري الألماني (بوندسليجا).

وقبل المباراة المرتقبة اليوم في كولونيا، أكد تيديسكو أنه سعيد بما حققه خلال فترتيه التدريبيتين في ألمانيا.

وقال تيديسكو في تصريحات تليفزيونية :"أعشق عملي، وسعيد بما أنجزته بالفعل."

واضاف :"دائما أريد الفوز، لكنني لا أشعر بوجود شيء علي إثباته للألمان، المدرب لا يكون بهذه الأهمية، وإنما اللاعبون هم من يحدثون الفارق."

وقدم كل من المنتخبين الألماني والبلجيكي مشوارا مخيبا للأمال في كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر، حيث ودعا المنافسات من دور المجموعات رغم الطموح الكبير قبل انطلاق البطولة.

وتراجع المنتخب الألماني، المتوج بكأس العالم أربع مرات، إلى المركز الرابع عشر في تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا) للمنتخبات، لكن تيديسكو يرى أن هذا لا يعكس قدرات المنتخب الألماني.

وتساءل تيديسكو في حديثه للصحفيين قائلا: "كيف يمكن أن يكونوا في المركز الرابع عشر؟"، وأضاف :"في كأس العالم التي أقيمت في قطر، أتيحت لديهم العديد من الفرص، ولم ينجحوا فقط في التسجيل بالشكل الكافي."

وتابع :"لم يكن لأي منتخب آخر عدد من الأهداف المتوقعة أكثر من المنتخب الألماني، حتى لو كان المنتخب الألماني في المركز الأخير بتصنيف الفيفا، هذا لن يغير شيئا، نحن نرغب في تحقيق الفوز، حتى لو كانت مباراة ودية."

وأوضح تيديسكو :"المنتخب الألماني لديه عدد قليل من اللاعبين الشبان الجدد، لكنهم لاعبون من فرق قمة، هو لا يزال منتخبا قويا."

وتغلب المنتخب الألماني على منتخب بيرو 2 / صفر وديا السبت الماضي، كما استهل منتخب بلجيكا مشواره في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) بالفوز على السويد 3 / صفر يوم الجمعة، وقد سجل روميلو لوكاكو ثلاثية الفريق (هاتريك).

وسجل لوكاكو 71 هدفا خلال 105 مباريات دولية، لكنه عانى هذا الموسم مع إنتر ميلان الإيطالي المعار إليه من تشيلسي الإنجليزي.

لكن تيديسكو قال إن أداء لوكاكو يتضمن ما هو أكثر من الأهداف وحدها، وقال تيديسكو :"لا تحكموا عليه بناء على ذلك فقط. هو يبدو بمستو جيد وقد كان فخورا بعد تسجيل الثلاثية، ويستحق ذلك."

وتابع :"أريد أن يكون سعيدا. لديه الإمكانيات التي تؤهله للعب لأي فريق، بما في ذلك إنتر. هو شخص جيد ويستحق أن يكون سعيدا عندما يشارك."