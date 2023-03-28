عرض مساء اليوم الحلقة السادسة من مسلسل "جميلة" والذي تخوض بطولته الفنانة ريهام حجاج وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023.

وشهدت الحلقة السادسة العديد من الاحداث الهامة حول شخصية "جميلة" التي تجسدها الفنانة ريهام حجاج.

تبدأ الاحداث باتفاق شيرى وهشام عبر الهاتف على تدمير حياة جميلة وزياد الزوجية، تحاول شيري الحديث مع زياد بطريق غير مباشر وإيهامه بكراهية جميلة له، ومنعها الحمل منه، يزور هشام نرمين في بيتها ويقرران اللعب على المكشوف، وتطلب الزواج منه سراً "عُرفي" بعد طلاقة لشيري صديقتها وزواجه بجميلة وتحكمه في ثروتها، تسأل نرمين هشام بصفته طبيب جميلة عن "البويضات المجمدة" الخاصة بجميلة و يؤكد لها وجودها.. تفكر نرمين في أمر ما.

تتابع جميلة عملها في النيابة ويبدو عليها تعاطفها وتعاملها بروح القانون، تكرر "داليا" الزيارة لجميلة بمقر عملها مرة أخرى، تحكي داليا لجميلة عن زيارة شهيرة لها والحديث الذي دار بينهما.

تخبر نرمين زياد ما تخفية عنه جميلة، وتؤكد له أن أكرم يلعب قمار وأن صديقته مي حامل، يبدوا علي زياد الذهول والتسائل.

على مائدة طعام يجتمع هشام وشيري وجميلة وزياد، ويبدو عليه الشرود، تتفاجأ جميلة بمحضر يعلنها بقضية مرفوعة ضدها بعدم التصرف في ميراثها.

تعنف شهيرة شريف على رفع القضية دون الرجوع لها دون توكيل منها، ويؤكد لها تحايلة على الامر بتوكيل ملغى، ولكن يؤكد لها سلامة توكيل آيه زوجته، تخبرة شهيرة انها في صف ابنتها جميلة مهما فعلت، وتؤكد لزياد عبر الهاتف انتهاء الأمر وإلغاء القضية.

يؤكد زياد لجميلة إنهاء أمر القضية وتبادرة بثقتها في موقفها القانوني، يخبر زياد جميلة بمعرفته بأمر أكرم ولعبة القمار، ويعاتبها على عدم إخباره، تعلم جميلة أن نرمين السبب في أخبار زياد بحقيقة أكرم وتعاتبه بعصبيه، ويطلب منها أن تهدأ.

تحاول نرمين مراوغة شيري بمعرفة أمر أكرم، تخبر شيري نرمين بتفاصيل خطتها مع هشام على جميلة وزياد، يتصل هشام بنرمين أثناء تواجده مع شيري وترتبك، وتخبرها شيري أنها تشك بها.

من خلال ورق القضية تدرك جميلة استخدام شريف توكيل عام من آية وتؤكد أنه يخفي أسرار، يخبر زياد جميلة بحمل مي من أكرم وتتفاجأ بالأمر.

تطلب شهيرة من أكرم التخلص من طفله من مي، وتهدده بسجنهما.