 صلاح يقود هجوم منتخب مصر أمام مالاوي - بوابة الشروق
الثلاثاء 28 مارس 2023 1:47 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تشعر بتراجع مستوى الأعمال الدرامية الكوميدية؟

النتـائـج تصويت

صلاح يقود هجوم منتخب مصر أمام مالاوي

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 28 مارس 2023 - 1:42 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 مارس 2023 - 1:46 م

أعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيل الفراعنة لمباراة مالاوي، اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2024".

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط، خلف غينيا المتصدر ولديه 9 نقاط، بينما يأتي مالاوي في المركز الثالث ولديه 3 نقاط، في حين يتذيل إثيوبيا المجموعة ولديه 3 نقاط.

وجاء تشكيل منتخب مصر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، محمد حمدي.

خط الوسط: طارق حامد، محمود حمادة، أحمد سيد زيزو، عمر مرموش.

خط الهجوم: محمد صلاح، ومصطفى محمد.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك