صلاح يقود هجوم منتخب مصر أمام مالاوي

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أعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيل الفراعنة لمباراة مالاوي، اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2024".

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط، خلف غينيا المتصدر ولديه 9 نقاط، بينما يأتي مالاوي في المركز الثالث ولديه 3 نقاط، في حين يتذيل إثيوبيا المجموعة ولديه 3 نقاط.

وجاء تشكيل منتخب مصر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، محمد حمدي.

خط الوسط: طارق حامد، محمود حمادة، أحمد سيد زيزو، عمر مرموش.

خط الهجوم: محمد صلاح، ومصطفى محمد.