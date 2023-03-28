«حماة الوطن» بمطروح: وصول قوافل مبادرة «كتف في كتف» لمدينة براني

أعلن النائب عيسى أبو تمر، عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، وصول قوافل مبادرة «كتف في كتف» محملة بكراتين المواد الغذائية لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا بمدينة سيدي براني غرب مرسى مطروح، وذلك تحت إشراف المستشار محمد رحومة أمين التنظيم بالحزب.

وأكد أمين حزب حماة الوطن بمطروح، خلال بيان، استمرار الدور المجتمعي للحزب بوصول أولى قوافل طريق الخير محملة بالكراتين من المواد الغذائية لتوزيعها على الأسر بمدينة سيدي براني، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية للحماية الاجتماعية «كتف في كتف»، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والمشاركة في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية ومساندة الفئات الأكثر احتياجا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى إشارة انطلاق مبادرة كتف في كتف، أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في احتفالية باستاد القاهرة، والتي تستهدف توزيع 6 ملايين كرتونة غذائية بكافة محافظات الجمهورية تزامنا مع شهر رمضان المبارك، كما أنها تعزز مبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن، وتدعم ثقافة العمل التطوعي التي تساعد في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال الجهود التي تبذلها الدولة بالتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني الشريك الرئيسي في مسيرة التنمية للدولة المصرية.