الكاف يطالب الأهلي بزيادة أعداد تذاكر جماهير الهلال السوداني

طالب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسئولي النادي الأهلي بزيادة أعداد التذاكر المخصصة لفريق الهلال السوداني، في المباراة التي تجمعهما الأسبوع القادم.

وكان الأهلي قد أعلن تخصيص 100 تذكرة لجماهير الهلال في المباراة القادمة، فيما حصلت جماهير الأحمر على قرابة 50 ألف تذكرة.

وأرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم خطابًا للأهلي، طالبه فيه بزيادة أعداد تذاكر الهلال إلى 2500 تذكرة، بدلًا من 100 تذكرة فقط، وهو ما سيعمل مسئولو الأحمر على تطبيقه في الساعات القادمة.

ويستأنف الفريق الأول بالنادي الأهلي مساء غدٍ الأربعاء تدريباته، استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني، المُقرر إقامتها في التاسعة مساء السبت القادم، على ستاد القاهرة، في حضور 50 ألف متفرج، لحساب الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

إلى ذلك، وصلت بعثة الفريق الأول بنادي الهلال السوداني بقيادة المدرب الكونغولي، فلوران إبينجي عصر أمس إلى العاصمة المصرية القاهرة، وذلك بعد رحلة طيران استمرت لساعتين.

وسيجري فريق الهلال تدريباته على مدار 3 أيام في القاهرة، استعدادًا لمواجهة الأهلي، حيث دخل الفريق في معسكر مغلق قبل يومين في السودان، قبل التوجه إلى مصر، تمهيدًا لخوض المواجهة، التي يسعى فيها للفوز بأي نتيجة أو الخروج بالتعادل أو الهزيمة بفارق هدف بشرط هز شباك الأحمر.