إندونيسيا تختتم الليالي العربية والإسلامية الرمضانية بالأوبرا

تختتم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، الليالى العربية والإسلامية الرمضانية بسهرة لدولة إندونيسيا، تُقام بالتعاون مع سفارتها بالقاهرة وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية وذلك في التاسعة مساء الاثنين، الأول من أبريل على المسرح الصغير.

تأتى السهرة تحت عنوان "إندونيسيا الجنة على الأرض"، ويشارك خلالها عدة فرق فنية تضم أبناء الجالية الإندونيسية المقيمة بمصر.

وتبداأ بعرض افتتاحي مشترك من جميع الفرق يضم الإنشاد الدينى والموسيقى والرقصات الشعبية الإندونيسية، يعقبها عروض منفصلة لكل فرقة تتضمن تابلوهات فلكلورية محلية منها راباي جيلينغ من آتشيه -زابين من الملايو- غاجاك غيجيك من بيتاوي - رامباك بيدوج من بانتن مع مشاهد من الرقص المعاصر لمجموعة فانكي بابوا، بجانب مجموعة من الأغاني التقليدية الإندونيسية التي تعبر عن ثقافة مناطق إندونيسيا المميزة منها آتشيه، جاوة الغربية، ملايو، بابوا، نوسا تينجارا الشرقية.