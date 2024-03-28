رئيس مجلس الشوري الإيراني يلتقي زعيمي حركتي حماس والجهاد الفلسطينيتين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

التقى رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني (البرلمان)، محمد باقر قاليباف، اليوم الخميس، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد النخالة الذي يزور طهران حاليا، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (إرنا).

كما التقى قاليباف صباح اليوم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية.

وكان هنية، الذي بدأ زيارة إلى طهران أمس الأول الثلاثاء، التقى قائد الثورة الإسلامية علي الخامنئي، وكذلك وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.

والتقى هنية أمس رئيس البلاد إبراهيم رئيسي، كما التقى ممثل قائد الثورة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي أكبر أحمديان.

وتأتي الزيارة في الوقت الذي تبنى فيه مجلس الأمن الدولي أخيرا قرارا يقضي بوقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة.