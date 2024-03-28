جيش الاحتلال الإسرائيلي يجري تدريبا مفاجئا استعدادا لحرب عند الحدود الشمالية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه أجرى تدريبا مفاجئا، اليوم الخميس، بهدف الإعداد لحرب عند الحدود الشمالية.



وقال إن التدريب، بقيادة فرقة العمليات، شمل كل قيادات الجيش والأجنحة والمديريات وهيئة الأركان العامة، بحسب صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية.



وأضاف "الغرض من التدريب كان تعزيز استعداد الجيش للسيناريوهات المختلفة في الساحة الشمالية".



كان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، قد صرح في وقت سابق الشهر الجاري بأن التوتر المستمر مع حزب الله على الحدود مع لبنان يجعل الوضع أقرب إلى التصعيد العسكري، مما قد يجر المنطقة إلى تصعيد خطير.



من جهته، طالب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي في وقت سابق من الشهر الجاري بإعداد خطة بشأن عملية عسكرية برية محتملة في لبنان.



وتشهد المناطق على جانبي الحدود بين إسرائيل ولبنان تبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر حزب الله منذ الثامن من أكتوبر الماضي، بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، في أعقاب عملية طوفان الأقصى.