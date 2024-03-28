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أعداد جريدة الشروق
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لبنان يعتزم تقديم شكوى لمجلس الأمن ضد إسرائيل لاستهدافها مسعفين

وكالات
نشر في: الخميس 28 مارس 2024 - 5:37 م | آخر تحديث: الخميس 28 مارس 2024 - 5:37 م

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الخميس، أنها أوعزت إلى بعثتها الدائمة في مجلس الأمن الدولي، تقديم شكوى ضد إسرائيل لاستهدافها مسعفين لبنانيين.

وقالت الخارجية، في بيان، إنها أودعت لدى بعثة لبنان الدائمة بالأمم المتحدة في نيويورك، نص شكوى لتقديمها أمام مجلس الأمن، وفقاً لما أوردته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأوضح البيان أن الشكوى "تتناول المجازر التي ارتكبتها إسرائيل ضد المسعفين والمدنيين في قرى الجنوب، لا سيما الهبارية والناقورة وبعلبك، والتي راح ضحيتها ما يزيد على 18 شخصا بين مسعفين ومدنيين".

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