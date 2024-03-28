لجنة روسية: هناك أدلة على وجود صلة بين منفذي هجوم كروكوس والقوميين الأوكرانيين



أعلنت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الخميس، عن توصلها إلى أدلة على وجود صلة بين الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم في مجمع "كروكوس" والقوميين الأوكرانيين، بحسب ما أوردته قناة "آر تي عربية" اليوم الخميس.

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الخميس، عن توصلها إلى أدلة على وجود صلة بين الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم في مجمع "كروكوس" والقوميين الأوكرانيين.

وجاء في بيان نشر على قناة "تليجرام" التابعة للجنة التحقيق، أن "النتائج الأولية للتحقيق تؤكد بشكل كامل الطبيعة المخططة لأعمال الإرهابيين والإعداد الدقيق والدعم المالي من منظمي الجريمة، ونتيجة العمل مع الإرهابيين المعتقلين وتحري الأجهزة التقنية التي ضبطت بحوزتهم وتحليل المعلومات فيما يتعلق بالمعاملات المالية، تم الحصول على أدلة تؤكد ارتباطهم بالقوميين الأوكرانيين".

وأعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو في وقت سابق ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على المجمع إلى 140 شخصا.

وشهد مجمع "كروكوس سيتي هول" في موسكو هجوما إرهابيا مروعا، مساء الجمعة الماضي، عندما اقتحمه مسلحون وأطلقوا النار على رواده من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.