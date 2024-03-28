الجيش الإسرائيلي: القضاء على خليتين لحزب الله بجنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم القضاء على خليتين تابعتين لحزب الله في جنوب لبنان مساء اليوم الأربعاء.

وأضاف الجيش أنه تم استهداف خلية كانت تتواجد في مبنى في بلدة طير حرفا بينما تم مهاجمة مجموعة أخرى من عناصر الحزب في الناقورة،بحسب صحيفة"تايمز أوف إسرائيل".

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن وابلا من الصواريخ أطلق من لبنان حيث استهدف ما لا يقل عن 30 صاروخا مدينة كريات شمونة الشمالية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية ، بسقوط قتيل ومصابين اثنين في كريات شمونة الإسرائيلية جراء قصف صاروخي من لبنان.

وكان حزب الله اللبناني أعلن استهداف مستعمرة كريات شمونة وقيادة اللواء 769 الإسرائيلي بعشرات الصواريخ رداً على الاعتداء الإسرائيلي فجر اليوم على بلدة الهبارية في جنوب البلاد .

وقتل سبعة أشخاص وجرح أربعة آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت فجرا مركز جمعية الاسعاف اللبناني في بلدة "الهبارية" في جنوب لبنان مما أدى الى تدميره .

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية منذ الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة ردا على هجوم حماس على بلدات جنوب الدولة العبرية في السابع من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.