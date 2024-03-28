قصور الثقافة تدشن أولى فعاليات ليالي رمضان بالقوصية في أسيوط

شهدت قرية بني زيد بوق بمركز ومدينة القوصية أولى فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بمحافظة أسيوط في إطار برامج وزارة الثقافة، وسط إقبال جماهيري غفير من أهالي القرية.

وتضمن اليوم الأول عرضا فنيا لفرقة القوصية للآلات الشعبية، قدمت خلاله مجموعة من الفقرات التراثية المستوحاة من السيرة الهلالية، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

كما شهدت الاحتفالية أمسية شعرية بمشاركة نخبة من الشعراء قدموا خلالها قصائد وطنية وأخرى ذات طابع رمضاني، تلاها فقرة اكتشاف مواهب شابة في مجالات التمثيل، الغناء، الاستعراض المسرحي، الإلقاء وفن كتابة القصة، بحضور كل من الأديب نعيم الأسيوطي عضو اتحاد كتاب مصر، الشاعر أحمد كامل والفنانة سارة عبد الرحيم، وذلك لتقييم الموهوبين.

وتواصلت الأنشطة المقدمة بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، من خلال فرع ثقافة أسيوط بلقاء حول "إنجازات الدولة المصرية في الآونة الأخيرة" تحدث خلاله الدكتور محمد جلال، عما حققته الإرادة المصرية من إنجازات على أرض الواقع في شتى المجالات، بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة.

هذا وقد توافد الجمهور على معرض الكتاب الذي يضم أحدث إصدارات هيئة قصور الثقافة في مختلف المجالات بأسعار مخفضة للجمهور، واختتمت الاحتفالية التي قدمتها الدكتورة صفاء أحمد، بمجموعة من الورش الفنية منها مشغولات يدوية بالخرز، تعليم أساسيات الخط العربي وكتابة القصة، بجانب ورشة الحكي الشعبي ورسم لوحات عن مظاهر الاحتفال بالشهر الكريم.

وأطلقت قصور الثقافة الليالي الرمضانية هذا العام بمواقعها المركزية الكبرى، في 4 مواقع بالقاهرة منها قصر ثقافة روض الفرج والحديقة الثقافية بالسيدة زينب ومسرح السامر وقصر السينما.

كما تنظم الهيئة فعاليات ليالي رمضان في 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة والدقهلية والفيوم، بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة فى كل الفروع الثقافية بباقي المحافظات.

وأعدت الهيئة برنامجا لأطفال المناطق المطورة "بديل العشوائيات"، كما تقدم أنشطة مكثفة بمبادرة "أنت الحياة"، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" في 14 محافظة.