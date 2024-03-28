 بالعباءة والطربوش.. السفير الكوري في جولة بمصر القديمة احتفالا برمضان: دلوقتي أنا مصري - بوابة الشروق
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بالعباءة والطربوش.. السفير الكوري في جولة بمصر القديمة احتفالا برمضان: دلوقتي أنا مصري

نسمة يوسف
نشر في: الخميس 28 مارس 2024 - 10:47 م | آخر تحديث: الخميس 28 مارس 2024 - 10:47 م
زار سفير كوريا الجنوبية، كيم يونج هيون، عددا من الأماكن الأثرية والتاريخية في مصر القديمة، حيث أجرى جولة في الغورية وخان الخليلي وشارع المعز؛ للاحتفال بالأجواء الرمضانية في شوارع القاهرة.

وارتدى السفير الكوري، الملابس المصرية التقليدية، كالعباءة والطربوش، كما شارك في إفطار رمضاني برفقة أحد صناع المحتوى وطلاب قسم اللغة الكورية وآدابها بجامعة عين شمس، واستمتع أيضا بتذوق الطعام المصري في أحد المطاعم التاريخية بمصر القديمة، بدءا من "الكفتة اللذيذة إلى الكباب الشهي"، معلقا: "كانت التجربة لا تُنسى حقا!".

وأعرب السفير الكوري عن سعادته بما شاهده من أجواء رمضانية في شوارع القاهرة، مشيدا بمدى "الترحيب الدافئ" لسكان الغورية، وأجواء شهر رمضان المُبارك.

وتعليقا على التجربة، قال، في منشور على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك": "دلوقتي أنا مصري! لقد كان من دواعي سروري زيارة الأماكن التاريخية في الغورية ومنطقة خان الخليلي؛ للاحتفال بإفطار رمضان مع الأصدقاء المصريين. لقد استمتعت بالكفتة والشيش كباب وغيرها. الطعام المصري لذيذ جدا! وأنا ممتن لكرم ضيافة المصريين. رمضان مبارك!".

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