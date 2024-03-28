هشام ماجد: مبحترمش المغرور ومتوقعتش نجاح مسلسل أشغال شقة

علق الفنان هشام ماجد على إصابة البعض بالغرور بعد حدوث نقلة نجاح في حياته قائلًا: "أنا مش مغرور الحمد لله، ومتأكد جدًا اني مش مغرور، بس فيه ناس بتتغر وتتغير بعد الشهرة، والشهرة بتجنن، إنك تبقى محدش يعرفك وتعمل عمل يدغدغ الدنيا، وتلاقي كل الناس بتتكلم عليك، أو يبقى مش معاك فلوس وتلاقي فجأة الناس بتعرض عليك فلوس كتير، ودي نقلة في الحياة تجننك".

وقال هشام ماجد، خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "شوفت ناس بـ تتجنن من الشهرة عشان مش سوية، والخضة دي بتخليهم يتجننوا، ومبحترمهمش، عشان بين يوم وليلة ربنا إداله نعمة زيادة، فتنسى الناس وتنسى صحابك، ومحدش عمل معايا كده لأن محدش يقدر يتكبر عليا، ومش مشاهير بس فيه ناس عادية بتتغير، وإن شاء الله مش هتغير، أنا متوقعتش المسلسل يوصل للطبقة الشعبية، كنت حاسه كلاس أكتر، ولمس مع الستات عشان الموضوع ده بالنسبالهم متعب شوية".