 أكبر سفينة حاويات في العالم تعمل بالميثانول الأخضر تدخل ميناء هامبورج الألماني لأول مرة - بوابة الشروق
الخميس 28 مارس 2024 2:04 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

أكبر سفينة حاويات في العالم تعمل بالميثانول الأخضر تدخل ميناء هامبورج الألماني لأول مرة

هامبورج (د ب أ)
نشر في: الخميس 28 مارس 2024 - 1:38 م | آخر تحديث: الخميس 28 مارس 2024 - 1:38 م

دخلت سفينة حاويات تعمل بالميثانول الأخضر تابعة لشركة الشحن الدنماركية "ميرسك" ميناء هامبورج الألماني لأول مرة في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس.

وتعد "آني ميرسك" أول سفينة حاويات كبيرة تعمل بالميثانول تابعة لشركة الشحن الدنماركية"ميرسك" وتبلغ سعتها أكثر من 16 ألف حاوية قياسية.

وتعتزم شركة ميرسك تشغيل 17 سفينة حاويات أخرى بهذا الحجم، على مدى العامين المقبلين، والتي سيتم تزويدها بما يسمى الميثانول الأخضر.

وقالت الشركة إن هذه السفن الكبيرة يمكنها توفير ما يصل إلى 280 طنا من ثاني أكسيد الكربون يوميا مقارنة بنظيراتها التي تعمل بالوقود الأحفوري.

ويعد الميثانول الأخضر محايدا لثاني أكسيد الكربون ويعتبر وقودا واعدا، حيث من المتوقع أن يحل محل الوقود الأحفوري مثل الديزل البحري أو زيت الوقود الثقيل.

ومع ذلك، فإن إنتاج الميثانول الأخضر يتطلب الكثير من الكهرباء من مصادر متجددة، ولهذا السبب لا يزال هناك نقص في الوقود.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك