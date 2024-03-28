عاهل البحرين يدعو القادة العرب للمشاركة في الدورة 33 للقمة العربية

بعث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، رسائل خطية إلى قادة الدول العربية، تتضمن دعوتهم للمشاركة في أعمال الدورة الثالثة والثلاثين للقمة العربية؛ التي ستعقد في مملكة البحرين منتصف شهر مايو المقبل.

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، سلّم سفراء مملكة البحرين المعتمدون لدى الدول العربية الرسائل، ونقلوا تحيات وتمنيات العاهل البحريني، إلى نظرائه القادة بموفور الصحة والسعادة، وللدول العربية دوام التقدم والازدهار.

وتنبثق أهمية القمة العربية التي تستضيفها مملكة البحرين من حجم التطلعات والآمال المعقودة عليها للارتقاء بمسيرة العمل العربي المشترك، وتعزيز التنسيق تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، بما يدعم جهود الدول والشعوب العربية تجاه تحقيق التنمية والازدهار.

ونفذت مملكة البحرين، ومنذ الإعلان في قمة جدة 2023 عن استضافتها الدورة الثالثة والثلاثين للقمة العربية، العديد من التحضيرات وسخرت الجهود ا كافة ستعدادًا لهذا الحدث المهم، ولضمان نجاح القمة العربية في تحقيق أهدافها لتوحيد الصف العربي وتعزيز قدرة الدول العربية على مواجهة جميع التحديات.